Илдус Нафиков выразил протест против «амнистии» казанской студентки

Прокурор Татарстана Илдус Нафиков потребовал пересмотра дела казанской студентки Марины Шоетовой, которую год назад судили за участие в митинге против пенсионной реформы. Однако Верховный суд республики оправдал девушку, и месяц назад она потребовала от МВД 1 млн рублей в качестве компенсации морального вреда.

Прокурор считает, что дело студентки было прекращено с нарушением процессуальных требований — в материалах дела отсутствует документ, который подтверждал бы полномочия представителя Марины Шоетовой обращаться от ее имени в Верховный суд РТ. Кроме того, по словам Нафикова, активистка приняла участие в митинге, несогласованном с исполнительным комитетом.

Протест республиканского прокурора на прекращение производства по делу Марины Шоетовой Верховный суд Татарстана рассмотрит до 3 октября, пишет «Коммерсантъ».

Митинг против пенсионной реформыь прошел в Казани 9 сентября 2018 года. Шоетову задержали спустя два месяца после акции. Вахитовский райсуд Казани оштрафовал девушку на 10 тыс. руб. по ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ (нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка его проведения). Однако активистка обжаловала это решение в Верховном суде Татарстана, который отменил решение райсуда в связи с отсутствием в действиях активистки состава административного правонарушения.

Ранее Илдус Нафиков предложил увольнять чиновников за неисполнение закона об обращениях граждан.