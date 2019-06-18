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Прокурор Татарстана предложил увольнять чиновников за неисполнение закона об обращениях граждан — видео

20:44, 18.06.2019
Прокурор Татарстана предложил увольнять чиновников за неисполнение закона об обращениях граждан — видео
Фото: скриншот

В Лаишево сегодня прошло выездное заседание президиума Государственного совета РТ, посвященное исполнению закона об обращении граждан, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

«Люди жалуются на то, что не могут попасть к главам районов, вынуждены обивать пороги, пишут в министерства и ведомства, получают формальные отписки», — сказал спикер парламента Фарид Мухаметшин,

В «черном» списке оказались Казань, Набережные Челны, Азнакаево, Буинск, Заинск, Елабуга, а также Апастовский и Мензелинский районы.

Прокурор Республики Татарстан Илдус Нафиков для исполнения закона об обращениях предложил не ограничиваться штрафами, а в крайнем случае увольнять должностных лиц.

ОбществоВласть Татарстан
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