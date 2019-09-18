Татарстанские и узбекистанские предприятия вступят в бизнес-диалог

Сегодня в Международном бизнес-центре в Ташкенте татарстанские и узбекистанские предприятия обсудят вопросы сотрудничества. Татарстанская делегация из представителей правительства и ведущих компаний республики с 17 по 19 сентября посещает Узбекистан с целью развития торгово-экономических связей.

В бизнес-встрече примут участие представители более 40 ведущих компаний РТ, занятых в сфере нефтегазовой и химической промышленности, машиностроения, информационных технологий, торговли, электротехники, сельского хозяйства, пищевой и металлургической промышленности, говорится на сайте Торгово-промышленной палаты Узбекистана. Среди них — АО «Химград», ПАО «Татнефть», ПАО «КАМАЗ», АО «Татхимфармпрепараты», НО «Фонд поддержки предпринимательства Республики Татарстан» и другие.

Напомним, ранее в Казани открылся международный Центр узбекской культуры.