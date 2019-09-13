В Казанском кооперативном институте откроется международный Центр узбекской культуры

Сегодня,13 сентября, в Казанском кооперативном институте Российского университета кооперации (ККИ РУК) при поддержке Генерального консульства Республики Узбекистан откроется центр узбекской культуры.

В рамках мероприятия пройдет панельная сессия «Татарстан — Узбекистан: диалог двух культур» и подписание соглашение о сотрудничестве между институтом и Международным университетом туризма «Шелковый путь» (Самарканд).



В церемонии примут участие Генеральный консул Республики Узбекистан в Казани Фариддин Насриев, ректор ККИ РУК Алсу Набиева, врио председателя Госкомитета Республики Узбекистан по развитию туризма Абдулазиз Аккулов и другие.

После открытия состоится панельная сессия. На ней подпишут соглашение между российским и узбекским университетами.

Открытие Центра узбекской культуры на базе ККИ РУК поспособствует укреплению дружественных связей студенчества, развитию международного сотрудничества в сфере науки и образования, культурному обмену.

В Центре будут проводиться кулинарные мастер-классы по узбекской кухне, лектории по культуре и искусству Узбекистана, языковые курсы, продвижение туристического потенциала страны, помощь в адаптации узбекским студентам, обучающимся в Татарстане.

Напомним, что в ККИ РУК уже работают Центр татарской культуры и Центр изучения турецкого языка, открытый в конце 2018 года при поддержке Генерального консульства Турции в Казани.