До конца ноября закрывается участок автодороги Казань — Оренбург

В Бавлинском районе республики закрыли участок автодороги Казань — Оренбург между Дмитриевкой и Поповкой.

Это связано с ремонтом дороги. Движение транспорта по ней прекращено с 16 сентября по 30 ноября этого года.

«Объезд осуществляется по дорожно-уличной сети автомобильных дорог в населенном пункте Поповка по ул. Молодежной и по ул. Фрунзе», — сообщает пресс-служба Минтранса РТ.

Напомним, ранее сообщалось, что в Казани ограничение движения по улице Химиков продлили до 31 октября.

