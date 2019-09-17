В свет вышла книга о татарской породе лошадей

В свет вышла книга о том, как в республике возродили татарскую породу лошадей.

«В декабре прошедшего года Государственная комиссия Российской Федерации по испытанию и охране селекционных достижений включила в федеральный Госреестр породу лошадей «Татарская». Это стало результатом работы по возрождению породы, которая велась в течение прошедших 8—10 лет. Лошади татарской породы — это наша национальная гордость», — отметил министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Ахметов.

Книга выпущена при поддержке Минсельхозпрода РТ. В ней собран материал об истории татарских лошадей, особенностях разведения и содержания породы и подробно описаны основные породные признаки: экстерьер, масть, конституция, продуктивные качества и выносливость.

Лошади татарской породы участвуют в национальном празднике Сабантуй, скачках, завоевывают призовые места и снимаются в кино. Так, в фильме «Зулейха открывает глаза» главная героиня приедет в Кремль именно на лошади татарской породы, передает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

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