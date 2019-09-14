В Татарстане отметили День Коня — видео

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В селе Новый Кырлай Арского района Татарстана прошел праздник День коня, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

В рамках празднования прошли скачки на короткие и дальние дистанции. Забеги были организованы на дистанциях 40, 80 и 120 километров с призовым фондом от 200 до 300 тыс. рублей.

Помимо конноспортивных соревнований состоялись конкурсы на самую красивую повозку, на украшение коня и на быстрого возчика, а также по борьбе на лошадях и по подковке животных.

