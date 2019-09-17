Более двух тысяч нарушений при расселении аварийных домов выявили в Татарстане и других регионах ПФО

Прокуроры в регионах Приволжского федерального округа в этом году пресекли более 2 тысяч нарушений, связанных с расселением аварийного жилищного фонда,

«Затягивание процесса расселения аварийного жилья обусловлено бездействием органов местного самоуправления вследствие нежелания брать на себя обязательства, требующие финансовых затрат. В Татарстане, Удмуртской республике, Кировской, Оренбургской, Самарской, Саратовской, Ульяновской областях вмешательство прокуратуры потребовалось в связи с неизданием органами местного самоуправления правовых актов о признании домов аварийными и подлежащими расселению», — сообщил РИА «Новости» заместитель генерального прокурора России Сергей Зайцев.

Зайцев обратил особое внимание на Пермский край, где прокуратура в текущем году выявила порядка 550 домов, признанных аварийными после 1 января 2017 года, но не охваченных ни одной из действующих программ расселения.

«В Республике Марий Эл, Нижегородской, Пензенской, Оренбургской областях сроки расселения аварийных домов, установленные муниципалитетами, были значительно сокращены, в отдельных случаях на 10 лет», — добавил Зайцев.

Ранее сообщалось об утверждении в Казани программы расселения аварийного жилья на 2019—2025 годы.

