Рейтинг самых высокооплачиваемых певиц Forbes возглавила Тейлор Свифт

Тейлор Свифт остается самой успешной женщиной в сфере музыки. Она возглавила рейтинг Forbes, заработав за год $185 млн до вычета налогов.

Наибольший доход ей принесло турне Reputation Stadium Tour. Также певица смогла заработать на контракте с Republic Records при Universal и новом альбоме Lover, передает журнал.

Свифт более чем в два раза обогнала вторую самую высокооплачиваемую женщину в музыке, Бейонсе, которая заработала $81 млн.

Третью строчку рейтинга с доходом в $62 млн занимает певица Рианна. В пятерку также входят Кэти Перри и Pink.

Напомним, что Тейлор Свифт лидирует и в общем списке самых богатых знаменитостей. Она зарабатывает больше модели Кайли Дженнер, рэпера Канье Уэста и футболиста Лионеля Месси.