В уфимских школах учеников кормили сырыми тефтелями

На днях родители уфимских школьников возмутились едой, которой кормили детей. По словам мамы, одного из учеников 71-й школы, на обед ребенку подали тефтели из сырого мяса.

— Просто сырое мясо. Наши дети животные, что ли! — такой комментарий оставила читательница агентства «Башинформ», прикрепив фотографии котлеты из красного мяса.

Однако директор учебного заведения заверил, что вся подаваемая школьникам еда была приготовлена согласно нормам и стандартам.

— Я спрашивала у повара по поводу этой котлеты, она ее тушила полтора часа, — объяснила агентству «Башинформ» директор 71-й школы Уфы Ольга Алексеева. — Я лично пробовала котлету как член бракеражной комиссии (в бракеражную комиссию этого образовательного учреждения входит медицинский работник, ответственный за питание (социальный педагог), заведующий производством, представитель родительской общественности, заместитель директора по воспитательной работе и лично директор. Члены комиссии (не менее трех человек) ежедневно до раздачи пищи оценивают органолептические показатели и качество блюд, пробуют их, и уже после отправляют на стол детям), она съедобная и, как вы понимаете, я разговариваю с вами и до сих пор не отравилась.

Получив такое известие, представители поставщика сырья ООО «Зуевское» (Караидельский район, директор Альберт Мухамедьяров) прибыли в образовательное учреждение и изъяли всю говядину, заменив мясо на новое. Образцы организация обещала отправить в лабораторию для анализа.

Но, стоит отметить, что об аналогичном случае сообщил и известный в республике карикатурист Камиль Бузыкаев. Художник написал на своей страничке в соцсетях, что его дети после школьного обеда жаловались на боли животе.

— 96 лицей. Советский район. Мои (оба!) вчера мучились с животом, и, судя по школьным чатам — не они одни, — отметил уфимец, добавив, что сегодня дети в школу не пошли из-за плохого самочувствия.

Большинство родителей грешат на тефтели. Однако, по словам замдиректора Центра диетического питания, говядину в школы Советского района Уфы поставляет ООО «Авангард» (Уфа, директор Азамат Минибаев).

Отметим, что в 129 школах и в 228 детских садах Уфы начал работать единый муниципальный оператор по питанию. Благодаря этому в образовательных учреждениях будет введен единый стандарт качества детского питания, единый стиль, ценообразование и разные варианты рационов.

