В уфимских школах и детсадах начнут кормить по-новому

В 129 школах и в 228 детских садах Уфы начал работать единый муниципальный оператор по питанию. Благодаря этому в образовательных учреждениях будет введен единый стандарт качества детского питания, единый стиль, ценообразование и разные варианты рационов.

«Мы сделали это, поскольку родителям раньше очень не нравилось, как кормят их детей. Теперь родителям будет с кого спросить за качество и комфорт малышей», — написал на своей странице «ВКонтакте» глава Башкирии Радий Хабиров.

Глава региона добавил, что в планах руководства республики в течение пяти лет модернизировать все пищеблоки столовых, «чтобы они не были больше похожи на те армейские казармы, где когда-то «осуществляло прием пищи» мое поколение».

Напомним, с начала учебного года школьники Башкирии могут оплачивать питание в столовой безналичным способом с помощью специальной карты. По словам Радия Хабирова, за первые два учебных дня этой картой за еду рассчитались почти 20 тысяч учеников.