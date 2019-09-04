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В уфимских школах и детсадах начнут кормить по-новому

11:35, 04.09.2019
В уфимских школах и детсадах начнут кормить по-новому
Фото: vk.com/radiyhabirov

В 129 школах и в 228 детских садах Уфы начал работать единый муниципальный оператор по питанию. Благодаря этому в образовательных учреждениях будет введен единый стандарт качества детского питания, единый стиль, ценообразование и разные варианты рационов.

«Мы сделали это, поскольку родителям раньше очень не нравилось, как кормят их детей. Теперь родителям будет с кого спросить за качество и комфорт малышей», — написал на своей странице «ВКонтакте» глава Башкирии Радий Хабиров.

Глава региона добавил, что в планах руководства республики в течение пяти лет модернизировать все пищеблоки столовых, «чтобы они не были больше похожи на те армейские казармы, где когда-то «осуществляло прием пищи» мое поколение».

Напомним, с начала учебного года школьники Башкирии могут оплачивать питание в столовой безналичным способом с помощью специальной карты. По словам Радия Хабирова, за первые два учебных дня этой картой за еду рассчитались почти 20 тысяч учеников.

ОбществоОбразование Башкортостан
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