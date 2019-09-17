Главы РПЦ и Ватикана встретятся в 2020 году в Риме

Русская православная церковь и Ватикан в 2020 году проведут в Риме конференцию, сообщил председатель Синодального отдела по внешним церковным связям Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

Встреча пройдет в четвертую годовщину встречи папы римского Франциска и патриарха Московского и всея Руси Кирилла, которая состоялась в Гаване в 2016 году. Она войдет в историю как первая встреча глав православной и католической церквей.

Как известно, в последние десятилетия отношения между православной и католической церквями неоднократно переживали периоды охлаждения. Избрание на престол Петра Бенедикта XVI (папствовал с 2005 по 2013 годы, — прим. ред.) способствовало возобновлению отношений. Прежде чем стать папой, Бенедикт XVI был членом смешанной международной комиссии по богословскому диалогу и хорошо знал православный мир. В результате в 2005 году диалог был возобновлен с растущей убежденностью обеих церквей в необходимости создания общего фронта против бесчисленных угроз, которым они подвергаются, пишет газета Avvenire.

Напомним, ранее «Русский экзархат» в Европе присоединился к РПЦ.