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«Русский экзархат» в Европе присоединился к РПЦ

15:56, 14.09.2019
«Русский экзархат» в Европе присоединился к РПЦ
Фото: pixabay.com

Священный синод Русской православной церкви (РПЦ) принял главу «Русского экзархата» в Европе архиепископа Иоанна и всех клириков под его руководством в юрисдикцию Московского патриархата.

В ближайшее время состоится собрание представителей приходов, которые направят патриарху Кириллу и Священному синоду РПЦ свои предложения относительно канонической формы их организации.

Также члены Священного синода дали архиепископу Иоанну титул «Дубнинский», пишет «РИА Новости».

В ноябре 2018 года Константинопольский патриархат упразднил Западноевропейский экзархат русских приходов. В Константинополе призвали его самоликвидироваться и войти в состав местных епархий. В Русской православной церкви сообщили, что готовы принять экзархат под свою юрисдикцию.

В феврале 2019 года Русский экзархат проголосовал против роспуска.

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