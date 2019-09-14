«Русский экзархат» в Европе присоединился к РПЦ

Священный синод Русской православной церкви (РПЦ) принял главу «Русского экзархата» в Европе архиепископа Иоанна и всех клириков под его руководством в юрисдикцию Московского патриархата.

В ближайшее время состоится собрание представителей приходов, которые направят патриарху Кириллу и Священному синоду РПЦ свои предложения относительно канонической формы их организации.

Также члены Священного синода дали архиепископу Иоанну титул «Дубнинский», пишет «РИА Новости».



В ноябре 2018 года Константинопольский патриархат упразднил Западноевропейский экзархат русских приходов. В Константинополе призвали его самоликвидироваться и войти в состав местных епархий. В Русской православной церкви сообщили, что готовы принять экзархат под свою юрисдикцию.

В феврале 2019 года Русский экзархат проголосовал против роспуска.