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Карпин обратился к Путину: «Почему стадионы ЧМ-2018 до сих пор не переданы футбольным клубам?»

10:53, 17.09.2019 8
Карпин обратился к Путину: «Почему стадионы ЧМ-2018 до сих пор не переданы футбольным клубам?»
Фото: vk.com/fcrostov

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал ситуацию вокруг стадиона «Ростов Арена», а также задал вопрос президенту России Владимиру Путину.

«Улеглись ли разборки с управляющей компанией стадиона? Полем и стадионом я не занимаюсь. Так что без понятия, улеглись или нет. Поле? С бровки казалось зеленым. На газон не выходил, не могу говорить о качестве.

Мне непонятно другое — почему в нашей стране не выполняются поручения президента, который говорил, что к июлю все стадионы должны быть переданы футбольным клубам. Насколько понимаю, наш клуб этого хочет и с удовольствием управлял бы стадионом. Почему этого не происходит, можете задать вопрос от меня Владимиру Владимировичу?» — приводит слова Карпина «Матч ТВ».

Напомним, ранее произошел конфликт между футбольным клубом «Ростов» и управляющей компанией «Спорт Ин», собственником стадиона «Ростов Арена», построенного для чемпионата мира — 2018. Собственник предлагал клубу разорвать арендное соглашение из-за постоянных недовольств со стороны «Ростова» по организационным моментам.

СпортФутболОбщество
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комментарии 8

комментарии

  • Анонимно 17 сен
    Вы чего, как дети - все вопросы - папе ? В суд обращайтесь, взрослейте.
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    Анонимно 17 сен
    Конечно в суд,а суд к папе.
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    Анонимно 00:21
    так папа и есть суд.
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  • Анонимно 13:52
    а не слишком ли жирно будет клубу
    пусть еще аренду платят за эксплуатацию поля и инфраструктуры стадиона
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    Анонимно 15:31
    передали только "Бзениту" за 1 рубль, самый нищий клуб, им не жирно.
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  • Анонимно 15:52
    интересно кто возьмет стадион в Саранске?
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  • Анонимно 19:01
    а что у футбольных клубов денег нет? Вон какие деньжищи за игроков платят. Пусть выкупают. Вся страна строила, а этим хвутболистам на халяву давать?
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  • Анонимно 19:17
    Купи и нет вопросов.
    Для подарков выиграй хотя бы один чемпионат!
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