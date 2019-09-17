Карпин обратился к Путину: «Почему стадионы ЧМ-2018 до сих пор не переданы футбольным клубам?»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал ситуацию вокруг стадиона «Ростов Арена», а также задал вопрос президенту России Владимиру Путину.

«Улеглись ли разборки с управляющей компанией стадиона? Полем и стадионом я не занимаюсь. Так что без понятия, улеглись или нет. Поле? С бровки казалось зеленым. На газон не выходил, не могу говорить о качестве.

Мне непонятно другое — почему в нашей стране не выполняются поручения президента, который говорил, что к июлю все стадионы должны быть переданы футбольным клубам. Насколько понимаю, наш клуб этого хочет и с удовольствием управлял бы стадионом. Почему этого не происходит, можете задать вопрос от меня Владимиру Владимировичу?» — приводит слова Карпина «Матч ТВ».

Напомним, ранее произошел конфликт между футбольным клубом «Ростов» и управляющей компанией «Спорт Ин», собственником стадиона «Ростов Арена», построенного для чемпионата мира — 2018. Собственник предлагал клубу разорвать арендное соглашение из-за постоянных недовольств со стороны «Ростова» по организационным моментам.