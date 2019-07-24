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В Госдуме РФ предложили сделать курилки в аэропортах платными

06:39, 24.07.2019
В Госдуме РФ предложили сделать курилки в аэропортах платными
Фото: pixabay.com

Депутаты Госдумы РФ собираются предложить поправки к законопроекту о возвращении курилок в аэропорты. Об этом сказал первый заместитель председателя комитета по охране здоровья нижней палаты Федот Тумусов.

Парламентарии намерены сделать вход в курилки платным. Предварительно, стоимость входа составит от 50 до 100 рублей. Изменения будут рассмотрены во втором чтении осенью текущего года.

Запрет на курение в аэропортах действует с лета 2014 года. Ранее Госдума одобрила в первом чтении законопроект, возвращающий в аэропорты курилки для зарегистрированных пассажиров, работников авиакомпаний и сотрудников самих аэропортов, пишут «Известия».

Напомним, ранее в Роспотребнадзоре заявили, что 90% онкологических заболеваний вызвано курением.

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