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На Горьковском шоссе у Казани произошло массовое ДТП, одна из машин вылетела на отбойник — видео

10:07, 17.09.2019
На Горьковском шоссе у Казани произошло массовое ДТП, одна из машин вылетела на отбойник — видео
Фото: скриншот

На Горьковском шоссе в районе въезда в Казань сегодня столкнулись пять машин подряд. Фотографии и видеозаписи последствий аварии появились сегодня в социальных сетях.

Одна из пострадавших машин в результате аварии вылетела прямо на отбойник, разделяющий встречные потоки на трассе. Кроме того, по данным сервиса «Яндекс.Пробки», в этом районе образовался затор длиной около километра.

Напомним, накануне в результате аварии грузовик марки КАМАЗ перегородил движение на улице Магистральной в Казани.

Происшествия Татарстан
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