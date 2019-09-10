Депутат от Татарстана в Госдуме предложит законопроект о налоговых льготах для производителей электромобилей

Депутат Госдумы от Татарстана Айрат Фаррахов готовит законопроект о налоговых льготах для производителей электротранспорта. По его словам, это стимулирует развитие производства электроавтомобилей.

«Я бы хотел, чтобы была рассмотрена возможность установить налоговые льготы на электротранспорт и электромобили. Считаю, что это могло бы стимулировать развитие электротранспорта и его производство, благоприятно повлиять на экологию», — цитирует «Татар-информ» слова политика.

Он также добавил, что это положительно отразится и на стоимости электромобилей.

Ранее сообщалось, что продажи электромобилей с пробегом выросли на российском рынке. В первой половине 2019 года было продано 1 395 подержанных электромобилей, что на 56% больше, чем за аналогичный период прошлого года.