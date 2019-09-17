Сборная Ново-Савиновского и Вахитовского судов всухую выиграла турнир Фемиды по мини-футболу

Фото: пресс-служба Вахитовского суда Казани

15 голов в ворота соперников забила команда «Ново-Вахитовец», одержав победу на VII турнире татарстанской Фемиды по мини-футболу. Распечатать ворота победителей не удалось никому.



На позиции защитников играли судьи Вахитовского суда Казани Марат Сайфуллин и Алмаз Мухаметшин, на счету последнего — гол в игре с командой Управления Судебного департамента в РТ.

Также победные очки сборной «Ново-Вахитовец» принесли мировые судьи Платон Петрушенко из Лаишево и Раян Зайнутдинов из Ново-Савиновского района Казани. Ни одного гола в четырех матчах не пропустил мировой судья Ново-Савиновского района Айдар Габдрахманов.

Соперниками сборной были занявшая второе место команда Советского суда Казани, УСД в РТ, сборная помощников судей Верховного суда РТ и команда «Правоведы» из Верховного суда республики.