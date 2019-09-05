Татарстан вошел в рейтинг по количеству продаж поддержанных авто

Татарстан занял 9-е место в России по объему рынка автомобилей с пробегом по итогам 7 месяцев 2019 года. Рейтинг составило аналитическое агентство «АВТОСТАТ».

В республике за указанный период было продано 76,7 тыс. подержанных авто, в прошлом году за то же время — 73,6 тыс. Объем продаж увеличился на 4,2%.

В целом объем российского рынка легковых автомобилей с пробегом с января по июль 2019 года составил 2 млн 997 тыс. единиц, что на 0,4% меньше показателя за аналогичный период 2018 года, говорится в исследовании агентства.

Лидерами среди субъектов РФ традиционно являются Москва и Подмосковье, которым суммарно принадлежит более 11% от всех перепроданных автомобилей в стране. При этом рост подмосковного рынка является максимальным среди городов,а столица России показывает максимальное падение рынка.

На третьем месте рейтинга — Краснодарский край, на четвертом — Санкт-Петербург, пятерку лидеров замыкает Свердловская область.

Башкирия, где на вторичном рынке было продано 85,6 тыс. авто, — на 7 месте.

На вошедшие в первую десятку регионы приходится 35% российского рынка подержанных авто.

Ранее аналитики назвали самые популярные у россиян марки подержанных машин.