Прокурор Нью-Йорка потребовал данные о налогах Трампа

Прокурор округа Нью-Йорк Сайрус Вэнс потребовал предоставить ему данные налоговых деклараций президента США Дональда Трампа за 8 лет.

Он направил соответствующие повестки компании Mazars, пишет The New York Times со ссылкой на источник. Фирма ранее готовила финансовую отчетность Трампа, членов его семьи, а также его бизнеса.

Прокурор подчеркивает, что ему нужно ознакомиться с указанными материалами в связи с проводящимся им разбирательством. Оно касается роли, которую якобы мог играть Трамп в выплате денег за молчание женщинам, утверждавшим, что вступали в прошлом в интимную связь с ним.

Политические оппоненты Трампа еще со времен прошлой президентской гонки в стране требуют от него опубликовать налоговые декларации. Однако Белый дом отказывается обнародовать эти сведения.