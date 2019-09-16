Яруллин об отъезде Чибисова в НХЛ: «Пусть подольше задержится там, а не возвращается сразу же»

Защитник «Ак Барса» Альберт Яруллин рассказал о своей голевой передаче на Артема Галимова, а также своем отношении к отъезду бывшего игрока «барсов» Андрея Чибисова в НХЛ.

«Когда за шайбой тянулся, я уже видел, как Галимов открывается. Надо было только исполнить. Сразу после гола хотел забрать шайбу для него, но не разрешили, чипы и все дела. После игры уже забрали, там она уже не нужна.

Сложная игра, соперник был очень хорошим. Настырные молодые ребята, вышли доказывать, удивили своей слаженностью и самоотдачей. На высоком уровне выполняли тренерскую задачу.

Пожелания Чибисову? Успехов ему в НХЛ, пусть подольше задержится там, а не возвращается сразу же, как некоторые (смеется). Возраст у него подходящий, попробовать свои силы в лучшей лиге. Собрался с силами и поехал покорять Америку, молодец. Его первую игру не посмотрю, лягу спать. Не думаю, что он наши игры смотрит (смеется), — передает слова Яруллина корреспондент «Реального времени».