СМИ: в Уфе уволился следователь, который вел дело о групповом изнасиловании дознавательницы

Следователь, который довел до суда громкое дело по групповому изнасилованию дознавательницы, уволился.

Об этом «Вести-Башкортостан» стало известно из источника, знакомого с ситуацией.

Ранее, 10 сентября, в ходе судебного заседания допросили потерпевшую по громкому делу о групповом изнасиловании экс-полицейскими. Известно, что задать вопросы дознавательнице удалось самим обвиняемым.

Также девушка уверяла, что преступление было совершено в помещении площадью чуть больше 2 квадратных метров. Чтобы узнать, как там могли уместиться четыре человека, адвокат одного из обвиняемых попросил потерпевшую нарисовать процесс.



Справка

Осенью прошлого года 23-летняя дознаватель заявила, что трое коллег изнасиловали ее прямо в здании отдела по вопросам миграции отдела МВД России по Уфимскому району.

По сообщению девушки, преступление совершили 51-летний начальник ОМВД России по Уфимскому району Эдуард Матвеев, 50-летний начальник ОМВД России по Кармаскалинскому району Салават Галиев и 34-летний начальник отдела по вопросам миграции ОМВД России по Уфимскому району Павел Яромчук. На данный момент все они уволены.

