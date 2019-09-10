Большинство российских ведомств одобрили запрет продажи алкоголя до 21 года

Заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай заявил, что законопроект министерств о запрете продавать алкоголь лицам в возрасте до 21 года согласован большинством федеральных ведомств.

В их число входят Министерство экономического развития и Министерство промышленности и торговли, пишет ТАСС.

Ранее глава Минздрава РФ Вероника Скворцова заявила, что закон о продаже алкоголя молодым людям с 21 года может быть принят до конца этого года. Она заметила, что его введение поддерживают 70% россиян, члены Госдумы и Совета Федерации.

Скворцова аргументирует ввод данной меры тем, что период формирования органов, систем, гормонального фона заканчивается в начале 20-летнего возраста. «Поэтому, конечно, надо уберечь от высококонцентрированного алкоголя в этом периоде прежде всего молодых людей», — пояснила чиновница.