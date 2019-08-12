«Тамбов» проведет весь первый круг чемпионата в Саранске

Заместитель директора тамбовского стадиона «Спартак» Павел Швецов рассказал, как идет подготовка арены к матчам чемпионата РПЛ по футболу.

«Матч «Тамбова» на этом стадионе? Не могу назвать ближайшую дату. Вообще, склоняюсь к тому, что ближайшие месяца три, если не больше, в Тамбове будет невозможно проводить матчи.

Это связано с тем, что основные виды работ пока не выполнены — пока пройдут торги, пока эти работы будут выполнены. Сейчас идет подготовка технического задания для монтажа системы безопасности. Помимо безопасности, нужно решить вопрос с недостаточной вместимостью трибун. Сейчас у нас пока только 5 тысяч мест, нужно переделать трибуны», — сказал Швецов.

На данный момент, из-за не готовности собственного стадиона к играм Премьер-лиги, «Тамбов» проводит свои домашние матчи в Саранске. Таким образом, если слова Швецова совпадут с реальностью, то тамбовчане проведут весь первый круг за пределами своего региона.