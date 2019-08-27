«Татсоцбанк» потребовал банкротства владельца «Галереи вин»

«Татсоцбанк» подал в Арбитражный суд Татарстана иск о банкротстве владельца «Галереи вин» Якова Цейнштейна. Сумма требований к нему составляет 77,6 млн рублей.

Заявление подано 26 августа, следует из материалов картотеки арбитражных дел.

Напомним, что признать Цейнштейна банкротом уже потребовал конкурсный управляющий его компании. Скорее всего, эти дела объединят и банк будет включен в реестр требований кредиторов.

«Галерея вин» вин также находится в процессе ликвидации из-за долгов «Татсоцбанку», сумма которых составила 250 млн рублей.

Напомним, что ООО «Фирма «Галерея вин» принадлежит Цейнштейну и его жене Ирине Кузьминой. Они убеждены, что банк совершил рейдерский захват их бизнеса.