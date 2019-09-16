КХЛ. «Ак Барс» в Казани сыграет с «Северсталью»

Казанский «Ак Барс» в рамках Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сыграет против череповецкой «Северстали».

Игра станет для казанцев второй в сезоне, проведенной на домашнем льду. Ранее в Казани был обыгран магнитогорский «Металлург» (2:1).

На данный момент в активе «Ак Барса» 6 набранных очков в 4 матчах и седьмая строчка в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ.

Кроме этой игры также состоятся две встречи: «Динамо» Рига — «Амур» и ЦСКА — «Локомотив».