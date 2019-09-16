Новости спорта

20:09 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

КХЛ. «Ак Барс» в Казани сыграет с «Северсталью»

11:20, 16.09.2019
КХЛ. «Ак Барс» в Казани сыграет с «Северсталью»
Фото: ak-bars.ru

Казанский «Ак Барс» в рамках Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сыграет против череповецкой «Северстали».

Игра станет для казанцев второй в сезоне, проведенной на домашнем льду. Ранее в Казани был обыгран магнитогорский «Металлург» (2:1).

На данный момент в активе «Ак Барса» 6 набранных очков в 4 матчах и седьмая строчка в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ.

Кроме этой игры также состоятся две встречи: «Динамо» Рига — «Амур» и ЦСКА — «Локомотив».

СпортХоккейОбщество Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров