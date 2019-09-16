National Geographic: Татарстан лидирует в онлайн-голосовании о гастрономическом туризме в России
По данным портала National Geographic Traveler Awards 2019, Татарстан лидирует в онлайн-голосовании о гастрономических путешествиях по России. В номинации «Российский гастрономический туризм» за республику отдали 51% голосов.
На втором месте — Московская область с 16% голосов, на третьем — Дагестан с 14%, на четвертом и пятом — Ростовская и Новосибирская области с 10% и 9% голосов соответственно.
Между тем Алтайский и Краснодарский край лидируют в оздоровительном отдыхе по стране, Красная Поляна — в горнолыжном, Мурманская область и Краснодарский край — в приключенческом отдыхе, Ленинградская и Тульская области — в экскурсионном, Чукотка и Калмыкия названы лучшими для этнического отдыха, Забайкальский край и Приморье — для экологического.
Голосование на интернет-сайте National Geographic Россия в 24 основных номинациях проходит c 29 июня и продлится по 12 октября включительно.
Напомним, ранее стало известно, что посетители VI Гастрономического фестиваля «Вкусная Казань» за три дня съели 15 тонн еды.Общество Татарстан
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