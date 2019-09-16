В Челнах на подготовку объектов к отопительному периоду направят почти 2 млрд рублей

В Набережных Челнах на подготовку объектов коммунального хозяйства к отопительному периоду 2019-2020 годов направят 1,9 млрд рублей.

«За летний период в полном объеме проведена ревизия и ремонт всех теплоисточников, электро и газораспределительных станций, водозаборных и очистных сооружений, магистральных, внутриквартальных и внутриобъектовых сетей тепло, водо, электро и газоснабжения. Проведено обследование, текущий и капитальный ремонт объектов жилого, социально бытового и промышленного назначения, подготовлено резервное топливо. Все вышеперечисленные мероприятия выполнены в полном объеме», — рассказал на «деловом понедельнике» первый замруководителя исполкома Челнов Илья Зуев.

По его словам, чтобы максимально сократить период пребывания челнинцев без горячего водоснабжения, опрессовка тепловых сетей в северо-восточной части города проведена в 4 этапа и юго-западной части — в 2 этапа, передает пресс-служба мэрии.

Ранее сообщалось, что все социальные объекты Казани и 99% многоквартирных жилых домов с центральным отоплением подготовлены к началу отопительного сезона.

