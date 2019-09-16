Казань готова к отопительному сезону на 99%

Все социальные объекты Казани и 99% многоквартирных жилых домов с центральным отоплением подготовлены к началу отопительного сезона. Это 783 учреждения и 5 270 домов. К работе готовы ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, ТЭЦ-3, крупные районные котельные КТС «Савиново», «Горки» и «Азино», а также 137 котельных АО «Казэнерго» и 50 ведомственных, сообщает корреспондент «Реального времени» с «делового понедельника» в мэрии.

Проведена ревизия, промывка и опрессовка 11,5 тыс. км внутридомовых систем и около 2 тыс. км магистральных и внутриквартальных тепловых сетей диаметрами от 50 и до 1200 мм.

В рамках капитального и текущего ремонта проведена замена и реконструкция более 46 км трубопроводов. Финишная опрессовка подтвердила готовность теплосетевого хозяйства города к отопительным нагрузкам.

Помимо этого, выполнена модернизация и реконструкция трех районных котельных АО «Казэнерго» на улицах Ферма-2, Бутлерова и Космонавтов. К настоящему моменту АО «Казэнерго» модернизировало почти 30% своих котельных.

В этом году будет изменена система подачи тепла в несколько объектов Адмиралтейской слободы. Это семь жилых домов, детский сад и ДК «Машиностроитель», которые раньше были подключены к ведомственной котельной ПАО «КВЗ». После ее закрытия данные объекты будут обслуживать новая блочно-модульная котельная и сети АО «Казэнерго».

Полностью теплом город будет обеспечен после завершения регулировки режимов централизованного теплоснабжения в течение двух недель.

Напомним, ранее о ходе подготовки к отопительному сезону отчитались в министерстве строительства, архитектуры и ЖКХ республики.