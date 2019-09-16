Радий Хабиров рассказал, где он видел в Башкирии «неплохие дворики»

Врио главы Башкирии Радий Хабиров оценил сегодня ход реализации комплексной программы благоустройства дворов «Башкирские дворики» на оперативном совещании в правительстве. По его словам, в республике, наконец, появились неплохие дворы.

«Неплохие дворики появились в Салавате, Уфе, Кугарчинском районе. Надо об этом рассказывать людям, им это интересно. В следующем году нужно отремонтировать примерно 400 дворов. К концу 2024 года мы должны войти во все дворы, нуждающиеся в ремонте», — цитирует Хабирова «Башинформ».

В рамках реализации программы комплексного благоустройства дворов «Башкирские дворики» на сегодняшний день с замечаниями приняты 55 дворов, на 336 еще ведутся работы. На 13 объектах в Бирском, Благоварском, Ишимбайском, Калтасинском, Мелеузовском районах и Нефтекамске к работе еще не приступили.

На устранение выявленных замечаний республиканское министерство жилищно-коммунального хозяйства дополнительно выделило 29 муниципалитетам 108 млн рублей.

106 дворов ожидают поставок спортивного и детского оборудования, элементов благоустройства.

Завершить благоустройство 404 дворов по программе планируется до 1 ноября. Благодаря этому улучшатся условия жизни 300 тысяч жителей 895 многоквартирных домов.

Напомним, всего на программу «Башкирские дворики» из регионального бюджета выделено 1,7 млрд рублей. 1% от стоимости ремонта вносят сами жители.