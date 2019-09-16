Омбудсмен объяснила поступок школьницы в Башкирии, которая утопила свою сестру

Школьница могла убить младшую сестру из-за перенесенных психологических травм в детстве. Инцидент ранее произошел в башкирском Салавате.

Уполномоченный по правам ребенка в Башкирии Милана Скоробогатова рассказала, что подозреваемая оказалась вместе с сестрой в приемной семье в 2017 году, когда их мать лишили родительских прав.

«В этой ситуации важно понять, что девочка пережила тяжелую травму от действий родной матери, которая не занималась нормальным воспитанием детей, каждая женщина должна понимать, что детям нужна забота и любовь», — цитирует ее «РИА Новости».

Омбудсмен подчеркнула, что старшая девочка училась в 11 классе кадетской школы, ее младшая сестра в этом году пошла в первый класс.



Ранее Следком Башкирии завел уголовное дело по статье «убийство малолетнего» после смерти семилетней девочки в Салавате. В убийстве подозревают ее 17-летнюю сестру.

Как установлено следствием, 13 сентября 2019 года подозреваемая, в связи с тем, что ее 7-летняя сестра сильно капризничала и мешала ей учить уроки, решила ее успокоить. Она завела ее в баню и засунула ее голову в таз с водой и удерживала некоторое время, в результате девочка захлебнулась, перестала дышать и скончалась.