В Башкирии подросток утопила свою 7-летнюю сестру в тазу

Следком Башкирии завел уголовное дело по статье «убийство малолетнего» после смерти семилетней девочки в Салавате. В убийстве подозревают ее 17-летнюю сестру.

Как установлено следствием, 13 сентября 2019 года подозреваемая, в связи с тем, что ее 7-летняя сестра сильно капризничала и мешала ей учить уроки, решила ее успокоить. Она завела ее в баню и засунула ее голову в таз с водой и удерживала некоторое время, в результате девочка захлебнулась, перестала дышать и скончалась.

Сейчас подозреваемая задержана, сообщает пресс-служба регионального Следкома. С ней проводятся следственные действия, решается вопрос об избрании ей меры пресечения.

