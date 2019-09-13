ФСБ сообщила, что россияне стали чаще выезжать за границу

По итогам первого полугодия 2019 года россияне совершили 20,9 млн поездок за границу. Это на 1,1 млн (или 5,6%) больше по сравнению с таким же периодом прошлого года.



Чаще всего россияне выезжали в Турцию — 2,7 млн раз. Второй самой популярной страной стала Абхазия (1,8 млн поездок). Тройку замыкает Финляндия (1,7 млн). Далее идут Казахстан (1,4 млн) и Китай (1,2 млн).

Наименее популярными среди россиян оказались Намибия, Гренландия, Бенин, Новая Зеландия и другие. Туда выезжали пять и менее раз, сообщает RT со ссылкой на данные ФСБ.

Ранее эксперты сервиса по поиску авиабилетов Aviasales сообщили, что Казань возглавила рейтинг городов России, из которых россиянам дешевле всего удалось слетать за границу этим летом.