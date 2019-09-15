Турция сообщила о завершении второго этапа поставок С-400

Завершился второй этап поставок российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 Турции.

Он начался 27 августа, сообщает Министерство иностранных дел (МИД) Турции в Twitter.

27 Ağustos 2019 tarihinde başlayan S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sisteminin ikinci batarya malzemelerinin Mürted Hava Meydanı/Ankara’ya intikali bugün tamamlandı.https://t.co/IVallLRku7#MSB #TSK pic.twitter.com/3ei6VZh3KQ — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 15, 2019

Напомним, 12 июля в Турцию поступила первая партия компонентов зенитно-ракетных комплексов С-400. Покупка российского вооружения спровоцировала международный скандал: США требовали отказаться от сделки и взамен приобрести их комплексы Patriot. В случае отказа Штаты не исключали возможности задержать или вообще отменить продажу Анкаре истребителей F-35. О том, почему Турция сделала выбор в пользу российского вооружения, грозят ли ей теперь санкции и действительно ли возможны технические нестыковки С-400 с системой НАТО, — читайте в материале «Реального времени».