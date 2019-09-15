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Промышленность

Турция сообщила о завершении второго этапа поставок С-400

16:17, 15.09.2019
Турция сообщила о завершении второго этапа поставок С-400
Фото: mil.ru

Завершился второй этап поставок российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 Турции.

Он начался 27 августа, сообщает Министерство иностранных дел (МИД) Турции в Twitter.

Напомним, 12 июля в Турцию поступила первая партия компонентов зенитно-ракетных комплексов С-400. Покупка российского вооружения спровоцировала международный скандал: США требовали отказаться от сделки и взамен приобрести их комплексы Patriot. В случае отказа Штаты не исключали возможности задержать или вообще отменить продажу Анкаре истребителей F-35. О том, почему Турция сделала выбор в пользу российского вооружения, грозят ли ей теперь санкции и действительно ли возможны технические нестыковки С-400 с системой НАТО, — читайте в материале «Реального времени».

ПромышленностьОПК
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