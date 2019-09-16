Легкоатлеты «Нижнекамскнефтехима» одержали победу на Спартакиаде РТ «Здоровье-2019»

Фото: фото предоставлено ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Победный кубок чемпионата Республики Татарстан по легкой атлетике в рамках Спартакиады «Здоровье-2019» в очередной раз завоевали работники ПАО «Нижнекамскнефтехим». Соревнования среди команд отраслей сферы обслуживания и промышленности состоялись в Казани на стадионе «Тасма».

За первое место боролись восемь сильных команд. На Спартакиаду РТ прибыли сборные предприятий автотранспорта и дорожного хозяйства, агропромышленного комплекса, машиностроительной, оборонной, химической и других отраслей.

Сборная по легкой атлетике «Нижнекамскнефтехима» на чемпионате представляла химическую и нефтехимическую отрасль Татарстана. Высоких результатов команда добилась под руководством тренера Геннадия Сандимирова.

За победу в Спартакиаде РТ «Здоровье-2019» нижнекамские нефтехимики получили кубок, диплом, медали и сертификат. Чемпионам в личном зачете вручили грамоты, медали и ценные подарки.



В течении всего года предприятие «Нижнекамскнефтехим» проводит корпоративные турниры по разным видам спорта. По итогам соревнований формируются сборные, с которыми в последующем занимаются профессиональные тренеры.

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