Пассажиры самолета, который экстренно сел в Красноярске, вылетели в Уфу

Пассажиры самолета Як-42, который следовал по маршруту Талакан — Омск — Уфа и совершил посадку в аэропорту Красноярска из-за неисправности двигателя, вылетели в Уфу резервным бортом.



Самолет вылетел в 17:57 (13:57 мск), пишет ТАСС.



Напомним, что сегодня летевший в Уфу самолет совершил успешную экстренную посадку в аэропорту Красноярска. Причиной посадки стали неполадки в двигателях самолета. Самолет следовал рейсом Талакан — Омск — Уфа. На борту было 116 пассажиров и 5 членов экипажа.

Западно-Сибирское следственное управление на транспорте СК РФ начало проверку инцидента. Согласно предварительным данным, в ходе полета экипаж почувствовал вибрацию, после этого загорелся датчик неисправности правого двигателя. В связи с этим командир самолета решил отключить неисправный двигатель и посадить воздушное судно в аэропорту Красноярска.