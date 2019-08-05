Роспотребнадзор РТ предупредил о росте числа случаев бешенства в республике

Роспотребнадзор РТ зарегистрировал 13 случаев заболевания бешенством животных в 9 районах республики и в Казани за 2019 год. Случаев обращения к медикам после укусов зверей стало на 8,3% больше, чем в тот же период прошлого года.

Как сообщает пресс-служба ведомства, случаи заболевания животных бешенством зарегистрированы в Азнакаевском, Агрызском, Алексеевском, Апастовском, Лаишевском, Муслюмовском, Пестречинском, Тукаевском, Тюлячинском районах и в Казани.

За медицинской помощью после укусов животных за первые полгода 2019 года, обратилось 5 851 жителей республики. В прошлом году в аналогичный период времени было зарегистрировано 5 380 случаев.

Отмечается, что последние годы на территории РФ наблюдается ухудшение эпизоотической обстановки по бешенству. Появляются очаги в дикой природе и увеличивается число бездомных собак и кошек.

Ранее кинологи Татарстана рассказали об опасных породах собак. Они отметили, что опасной собаку делает не порода, а ее воспитание, которым должны заниматься владельцы.