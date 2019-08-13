В Татарстане в этом году не произошло ни одного лесного пожара

В Татарстане в этом году не было ни одного лесного пожара, однако спутниковое наблюдение и программы «ИСДМ-Рослесхоз» с начала сезона зарегистрировали 895 термических точек — территорий, на которых мог возникнуть пожар. Об этом на пресс-конференции рассказал глава Министерства лесного хозяйства РТ Равиль Кузюров.

«Надо сказать, что класс опасности в этом году на территории республики колеблется от второго до третьего класса пожарной опасности. В июле в течение двух недель ощущали четвертый класс пожарной опасности, когда уже вводился мониторинг-контроль патрулирований, которые мы осуществляем в рамках заложенного госзадания», — отметил глава ведомства.

Опасность возгорания представляли так называемые сельхозпалы в мае и июне, однако все случаи были предотвращены.

Ранее эксперт Всемирной организации здравоохранения рассказал о влиянии лесных пожаров на здоровье.