Новости спорта

10:01 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

НХЛ дисквалифицировала Кузнецова на три матча за употребление кокаина

18:58, 14.09.2019 1
НХЛ дисквалифицировала Кузнецова на три матча за употребление кокаина
Фото: ru.m.wikipedia.org

Национальная хоккейная лига (НХЛ) дисквалифицировала нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Евгения Кузнецова на три матча регулярного чемпионата.

Меры приняты после того, как в его пробе, взятой в мае, был обнаружен кокаин, сообщает пресс-служба НХЛ. Хоккеист уже проинформирован о дисквалификации.

Ранее Международная федерация хоккея (ИИХФ) отстранила на 4 года российского хоккеиста Евгения Кузнецова за нарушение антидопинговых правил. Он был пойман на употреблении кокаина. Сам хоккеист согласился с дисквалификацией.

СпортХоккей
Распечатать материал
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 15 сен
    Как было в КВН " Правильно наркоманов надо перевоспитывать спортом".))))
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Новости партнеров