НХЛ дисквалифицировала Кузнецова на три матча за употребление кокаина

Национальная хоккейная лига (НХЛ) дисквалифицировала нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Евгения Кузнецова на три матча регулярного чемпионата.

Меры приняты после того, как в его пробе, взятой в мае, был обнаружен кокаин, сообщает пресс-служба НХЛ. Хоккеист уже проинформирован о дисквалификации.

Ранее Международная федерация хоккея (ИИХФ) отстранила на 4 года российского хоккеиста Евгения Кузнецова за нарушение антидопинговых правил. Он был пойман на употреблении кокаина. Сам хоккеист согласился с дисквалификацией.