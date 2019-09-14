Россия и США провели переговоры о расширении дипмиссий

Посол США в России Джон Хантсман сообщил, что российские и американские представители провели переговоры о возможности расширения состава дипломатических миссий.



Встреча прошла 11 сентября, пишет RT.

«РИА Новости» со ссылкой источник сообщает, что подобные экспертные консультации с американцами проводятся регулярно.

«Наш диалог, касающийся среди прочего нормализации условий функционирования российских загранучреждений в США, носит фактически постоянный характер», — сказал собеседник агентства.



Напомним, что в марте США и Россия выслали по 60 дипломатов. Это произошло на фоне отравления Сергея и Юлии Скрипаль в Солсбери 4 марта 2018 года.