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Россия и США провели переговоры о расширении дипмиссий

16:59, 14.09.2019
Россия и США провели переговоры о расширении дипмиссий
Фото: mil.ru

Посол США в России Джон Хантсман сообщил, что российские и американские представители провели переговоры о возможности расширения состава дипломатических миссий.

Встреча прошла 11 сентября, пишет RT.

«РИА Новости» со ссылкой источник сообщает, что подобные экспертные консультации с американцами проводятся регулярно.

«Наш диалог, касающийся среди прочего нормализации условий функционирования российских загранучреждений в США, носит фактически постоянный характер», — сказал собеседник агентства.

Напомним, что в марте США и Россия выслали по 60 дипломатов. Это произошло на фоне отравления Сергея и Юлии Скрипаль в Солсбери 4 марта 2018 года.

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