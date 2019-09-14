Число пострадавших в ДТП в Ярославской области выросло до 28, СК возбудил еще одно дело

В результате столкновения автобуса и грузового автомобиля в Ярославской области пострадали 28 человек.

Всего в автобусе находились 35 человек, в том числе водитель, сообщает пресс-служба управления МВД по региону.



Также Следком передал, что возбуждено еще одно уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». По данным ведомства, пострадали 20 человек.

Ранее Следственное управление УМВД по Ярославской области возбудило уголовное дело столкновения грузовика с автобусом, в результате которого погибли по меньшей мере семь человек. Дело заведено по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Предварительной причиной аварии стал выезд грузовика на встречную полосу.