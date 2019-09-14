В Ярославской области возбудили уголовное после ДТП с автобусом, в котором погибли семь человек

Следственное управление УМВД по Ярославской области возбудило уголовное дело столкновения грузовика с автобусом, в результате которого погибли по меньшей мере семь человек.

Дело заведено по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц», пишет «Интерфакс».

Ранее в МЧС сообщили, что в результате столкновения грузовика и автобуса, которое произошло сегодня утром в Ярославской области, погибли не девять, а семь человек. О девяти погибших ранее сообщали в департамента здравоохранения региона.

В ДТП также пострадали 19 человек (по данным ГИБДД — 21). Всего в автобусе находилось 30 человек. Водители грузовика и автобуса погибли на месте. Предварительной причиной аварии стал выезд грузовика на встречную полосу.