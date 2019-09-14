Аэропорт Уфы обслужил 2,5-миллионного пассажира

Фото: аэропорт Уфы

14 сентября в аэропорту «Уфа» состоялась торжественная встреча 2,5-миллионного пассажира. Им стал Линар Ишниязов, который вместе с супругой и тремя сыновьями прилетел рейсом RT263 Уфа — Геленджик авиакомпании «ЮВТ Аэро».



В подарок от аэропорта семья получила сертификат на годовое обслуживание в бизнес-залах воздушной гавани, а «ЮВТ Аэро» подарила сертификат на получение авиабилетов на два лица в любом направлении авиакомпании, сообщает пресс-служба аэропорта.



Уфимский аэропорт стал первым среди аэропортов ПФО, обслужившим 2,5 млн пассажиров с начала 2019 года. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года пассажиропоток увеличился на 8%.

Напомним, в конце апреля авиакомпания Utair открыла в аэропорту Уфы второй Центр по ремонту и техобслуживанию самолетов. Он будет специализироваться на обслуживании отечественных самолетов. Объемы инвестиций в проект составили около 100 млн рублей.