Новости бизнеса

16:07 МСК Все новости
Новости раздела
Бизнес

Utair запустила в Уфе второй центр техобслуживания самолетов за 100 млн рублей

14:37, 26.08.2019
Utair запустила в Уфе второй центр техобслуживания самолетов за 100 млн рублей
Фото: airportufa.ru

Авиакомпания Utair открыла сегодня в аэропорту Уфы второй Центр по ремонту и техобслуживанию самолетов. Он будет специализироваться на обслуживании отечественных самолетов.

Объемы инвестиций в проект составили около 100 млн рублей, передает «Интерфакс».

«Этот шаг позволит увеличить объемы региональных авиаперевозок из аэропорта «Уфа», — передает пресс-служба аэропорта слова гендиректора ПАО «Авиакомпания «Ютэйр» Андрея Мартиросова.

Для организации центра «Ютэйр» арендовала в уфимском аэропорту ангар, простаивавший 20 лет. Срок аренды составит 10 лет.

БизнесТранспорт Башкортостан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также
Фондовый рынок

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров