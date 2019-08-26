Utair запустила в Уфе второй центр техобслуживания самолетов за 100 млн рублей

Авиакомпания Utair открыла сегодня в аэропорту Уфы второй Центр по ремонту и техобслуживанию самолетов. Он будет специализироваться на обслуживании отечественных самолетов.

Объемы инвестиций в проект составили около 100 млн рублей, передает «Интерфакс».

«Этот шаг позволит увеличить объемы региональных авиаперевозок из аэропорта «Уфа», — передает пресс-служба аэропорта слова гендиректора ПАО «Авиакомпания «Ютэйр» Андрея Мартиросова.

Для организации центра «Ютэйр» арендовала в уфимском аэропорту ангар, простаивавший 20 лет. Срок аренды составит 10 лет.