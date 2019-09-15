В МЧС рассказали, как не остаться без связи в случае ЧС

МЧС рассказало, как связаться со спасателями в случае чрезвычайной ситуации. Так, экстренные службы можно вызвать по номерам 101 и 112 даже с нулевым балансом на телефоне и при отсутствии SIM-карт.

Чтобы иметь возможность позвонить в МЧС, необходимо экономить заряд батареи. Для этого не надо выключать телефон после вызова или отправки SMS, потому что это энергозатратно. Следует отключить мобильный интернет, неиспользуемые функции и приложения, а яркость дисплея установить на минимум.

Также спасатели советуют иметь при себе пауэрбанк и обычный кнопочный телефон, который может работать в режиме ожидания около недели, пишет «РИА Новости».

Если сотовая сеть перегружена и телефонные вызовы не проходят, лучше пользоваться SMS. Лучше не спешить перезванивать, так как это увеличивает нагрузку на сеть и еще больше усложняет дозвон. Лучше всего подождать несколько минут и затем повторить попытку. При чрезвычайной ситуации также пригодится услуга навигатора, которую предоставляют операторы связи.

Ранее в Татарстане утвердили стандарт качества услуги вызова экстренных служб по номеру 112.