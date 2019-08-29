В Татарстане утвердили стандарт качества услуги вызова экстренных служб по номеру 112

Премьер-министр Татарстана подписал постановление об утверждении стандарта качества государственной услуги по обеспечению вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 112.

Согласно документу, стандарт утвержден в том числе в целях обеспечения доступности госуслуг для всех слоев населения.

В стандарте прописаны категории получателей услуги, правовые основы ее оказания, требования к порядку и условиям оказания услуги, порядок контроля и т. д.

Ранее сообщалось, что ГКУ «Безопасный регион» заплатит 99,8 млн рублей за обеспечение вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 112 в Башкирии. Деньги на это будут выделены из бюджета региона.