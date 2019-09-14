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Пенсионный фонд назвал причины уменьшения пенсии

13:27, 14.09.2019
Пенсионный фонд назвал причины уменьшения пенсии
Фото: realnoevremya.ru

В Пенсионном фонде России рассказали, что размер ежемесячной пенсии может уменьшиться из-за переезда в другой город. Это связано с изменением регионального коэффициента, который учитывается при расчете суммы.

Также плата может уменьшиться из-за неоплаченной квартплаты или штрафа и ранее излишней выплаты пенсии. Переплата может возникнуть, если пенсионеру не удалось вовремя проинформировать об обстоятельствах, влияющих на получение выплат.

ПФР отмечает, что при уменьшении суммы выплат в первую очередь необходимо обратиться за разъяснением в клиентские службы фонда, сообщает «Российская газета».

Ранее Россия заняла 46-е место в мире по числу пенсионеров.

Общество
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