Пенсионный фонд назвал причины уменьшения пенсии
В Пенсионном фонде России рассказали, что размер ежемесячной пенсии может уменьшиться из-за переезда в другой город. Это связано с изменением регионального коэффициента, который учитывается при расчете суммы.
Также плата может уменьшиться из-за неоплаченной квартплаты или штрафа и ранее излишней выплаты пенсии. Переплата может возникнуть, если пенсионеру не удалось вовремя проинформировать об обстоятельствах, влияющих на получение выплат.
ПФР отмечает, что при уменьшении суммы выплат в первую очередь необходимо обратиться за разъяснением в клиентские службы фонда, сообщает «Российская газета».
Ранее Россия заняла 46-е место в мире по числу пенсионеров.Общество
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