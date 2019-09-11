Россия заняла 46-е место в мире по числу пенсионеров

Россия заняла 46-е место в рейтинге стран с самым высоким коэффициентом старения. Увеличение доли пожилых людей отмечается практически во всем мире, отметила завлабораторией количественных методов исследования регионального развития РЭУ им. Плеханова Елена Егорова.

«К сожалению, этот процесс необратим — может время от времени снижаться, но в длительном рассмотрении только развивается — и вызван самим ходом цивилизации. Развитие медицины дало снижение младенческой смертности, а вместе с этим и необходимость в большом количестве детей в семье», — передает «РИА Новости» слова собеседницы.

С другой стороны, отметила Егорова, улучшилось качество жизни и выросла продолжительность жизни. В России коэффициент старения на 1 января 2019 года составил 21,5%, для сравнения: в США — 22,0%. Эксперт подчеркнула, что процесс старения у нас не зашел так далеко, как в Западной Европе, но это больше связано с потерями в Великой Отечественной войне.

Кроме того, Егорова обратила внимание на то, что рост числа пожилых людей непосредственно скажется и на расходах государственного бюджета, в частности Пенсионного фонда — рост численности пенсионеров увеличит выплаты из бюджета, а индексация и ежегодный перерасчет пенсий потребуют дополнительных средств.

Ранее Минфин РФ официально сообщил о новом законе, посвященном пенсионным накоплениям. Ведомство раскрыло некоторые подробности о документе.

