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Трамп объяснил, почему он всегда выглядит оранжевым

22:24, 14.09.2019
Трамп объяснил, почему он всегда выглядит оранжевым
Фото: flickr.com

Президент США Дональд Трамп объяснил, почему «всегда выглядит оранжевым» на фото и видеозаписях.

— Люди спрашивают: что не так с лампочкой? И я им объясняю, в чем тут дело: у лампочки, которую мы вынуждены использовать, отвратительный свет. Я всегда выгляжу оранжевым, — пожаловался Трамп на одном из недавних мероприятий с участием президента.

Оранжевый оттенок волос и кожи Трампа «часто является поводом для шуток среди его критиков», цитирует RT материал американского канала NBC.

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