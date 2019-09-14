Трамп объяснил, почему он всегда выглядит оранжевым

Президент США Дональд Трамп объяснил, почему «всегда выглядит оранжевым» на фото и видеозаписях.

— Люди спрашивают: что не так с лампочкой? И я им объясняю, в чем тут дело: у лампочки, которую мы вынуждены использовать, отвратительный свет. Я всегда выгляжу оранжевым, — пожаловался Трамп на одном из недавних мероприятий с участием президента.

Оранжевый оттенок волос и кожи Трампа «часто является поводом для шуток среди его критиков», цитирует RT материал американского канала NBC.