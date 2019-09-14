Водителю перевернувшегося в Башкирии автобуса с татарстанцами продлили арест

Суд в Башкортостане продлил арест 32-летнего Азата Закирова, водителя автобуса, перевернувшегося с туристами из Татарстана 14 июля. Он останется под стражей до 14 октября.

О продлении ареста сообщил сегодня в Instagram глава ГИБДД Башкирии Динар Гильмутдинов.

Напомним, 14 июля автобус с 39 туристами из Набережных Челнов перевернулся на трассе Уфа — Инзер — Белорецк. В результате ДТП погибли шесть человек, 21 пострадал. Закиров частично признал вину.

На заседании по избранию меры пресечения в июле Закиров не смог сдержать слез и извинился перед родственниками погибших.